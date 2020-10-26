Власти страны будут проводить политику, которая будет одобрять экономическое развитие и заботу об окружающей среде.

В Японии пообещали прекратить выбросы парниковых газов к 2050 году, так как они провоцируют потепление на Земле. Об этом рассказал премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Я провозглашаю, что к этому времени мы будем стремиться построить общество, полностью избавившееся от углекислого газа. Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

По его словам, власти страны будут проводить политику, которая будет одобрять экономическое развитие и заботу об окружающей среде. Это должно повлечь изменение структуры промышленности, что станет новым фактором роста японской экономики.

Ранее мы писали, что в Японии заявили о намерении властей вернуть российские острова Хабомаи и Шикотан. Песков опровергает.

Видео: YouTube / Ripbanwinkle