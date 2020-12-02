В церемонии принимают участие премьер-министр и император.

В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года минутой молчания. Трансляция памятной церемонии велась на местном общественном телевидении. Мероприятие проводится в здании театра Токио по случаю 10-ой годовщины трагедии. В нем принимают участие только 220 человек из-за введенных правительством ограничений из-за коронавируса. В прошлом году церемонию отменили из-за пандемии.

Минуту молчания объявили в 14:46 по местному времени (08:46 по московскому времени). В списке гостей в текущем году значится премьер-министр Ёсихидэ Суга, а также император Нарухито и императрица Масако. Для последних появление на церемонии стало первым совместным выходом на публику с момента начала пандемии. После минуты молчания глава правительства и император прочтут речи, а также принесут соболезнования близким погибших.

Напомним, что 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0. Землетрясение унесло жизни около 18,4 тысяч жителей Японии. Еще 3,7 тысяч человек скончались в последующие несколько лет из-за обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили в 2011 году. Наибольший урон зафиксирован чиновниками в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. В последнем произошла авария на АЭС. С последствиями инцидента Япония справляется до сих пор.

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Видео: YouTube / FNNプライムオンライン