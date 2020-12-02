Политолог отметил, что торопиться с этим вопросом не стоит.

В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил. Мнением поделился японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье, опубликованной на портале Newsweek Japan.

В материале идёт речь о потенциальной блокировке проливов между материковой Россией и Южными Курилами. Это нужно, считает эксперт, для "решения территориального вопроса" - чтобы российские власти поняли важность решения территориальной проблемы.

Японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя и Цугару. Акио Каватао, политолог

Он отметил, что торопиться с этим вопросом не стоит, а нужно дожаться когда экономическая мощность РФ упадёт.

Ранее два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном.

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