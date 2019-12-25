Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

Два российских стратегических Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном. Об этом сообщили представители Минобороны России. По данным военным, полет проходил над нейтральными водами.
Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил
пресс-служба Минобороны России
Военные отметили, что российские пилоты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами в регионе. Такие же полеты происходят над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями. Все мероприятия проводятся согласно требованиям международных норм.
Японцы возмутились отменой поездок на Курилы.
Фото: Минобороны России
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