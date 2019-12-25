Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

Полет длился в общей сложности более восьми часов.

Два российских стратегических Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном. Об этом сообщили представители Минобороны России. По данным военным, полет проходил над нейтральными водами.

Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил пресс-служба Минобороны России

Военные отметили, что российские пилоты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами в регионе. Такие же полеты происходят над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями. Все мероприятия проводятся согласно требованиям международных норм.

Японцы возмутились отменой поездок на Курилы.

Фото: Минобороны России