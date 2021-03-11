Токио: Для экспорта "Спутника V" в Японию нужны клинические тесты

Кацунобу Като объяснил, в каком случае препарат может быть доставлен в страну.

В Токио заявили, что для экспорта "Спутника V" в Японию нужны клинические тесты. Об этом на пресс-конференции журналистам заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Чиновник отметил, что ввоз в страну или производство любого иностранного препарата после успешного завершения тестов на территории Японии возможны. Однако таких планов у местного правительства по отношению к российской вакцине от COVID-19 на данный момент нет.

Что касается вакцины "Спутник V", то у меня нет информации о том, что на территории Японии проводятся или будут проводиться ее клинические испытания. Кацунобу Като, генсек кабмина Японии

Напомним, что 10 марта посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что власти России предлагают правительству Японии экспортировать в страну "Спутник V". Москва также готова передать коллегам технологию изготовления препарата. Обмен данными на этот счет был осуществлен между японским Минздравом и дипломатическим ведомством России.

В Японии заявили, что страна обеспечена шприцами для первого этапа вакцинации.

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