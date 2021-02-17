Министр Коно заявил, что ни одна доза вакцины от Pfizer не пропадет.

В Японии заявили, что страна обеспечена шприцами для первого этапа вакцинации. Об этом на пресс-конференции сообщил ответственный за проведение прививочной кампании министр Таро Коно. Чиновник уточнил, что правительство сформировало достаточный запас специальных шпицев, который позволит не потерять ни одну дозу препарата американской фармацевтической компании Pfizer. В рамках первого этапа вакцинации населения Токио охватит 40 тысяч медицинских работников.

Правительство считает эту вакцину крайне ценной и работает над сбором специализированных шприцев, которые позволят извлекать из флаконов с препаратом дозу на шесть инъекцией Таро Коно, японский министр

Напомним, что ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като рассказал журналистам, что японским врачам придется выбросить часть вакцин, так как для извлечения последней дозы препарат из флакона требуются специальные шприцы, запасов которых у Японии сейчас недостаточное количество.

Видео: YouTube / 朝日新聞社



