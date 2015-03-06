Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

Украинские эксперты уже получили документацию от компании.

Фармацевтическая компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса на Украине. Препарат, по мнению Минздрава страны, могут зарегистрировать через несколько дней.

Об этом рассказал глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов

Я получил сообщение, что Pfizer подала на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Максим Степанов, глава украинского министерства здравоохранения

По его словам, украинские эксперты уже получили документацию от компании.

Ранее в Японии заявили, что часть вакцины компании Pfizer в стране придется выбросить.

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