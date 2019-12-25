В Японии заявили, что часть вакцины компании Pfizer в стране придется выбросить

В Японии заявили, что часть вакцины американской фармацевтической компании Pfizer в стране придется выбросить. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь местного правительства Кацунобу Като. Чиновник уточнил, что в стране отсутствует достаточное количество специализированных шприцев для проведения прививочной кампании.
Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много...Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями
Кацунобу Като, генсек кабмина Японии
Генсек напомнил, что в каждом препарате содержится шесть доз, но полностью извлечь вакцину из флакона можно только при помощи специального шприца. Использование обычных дает возможность выкачать только пять доз, а оставшуюся часть медикам придется выбросить. Из-за этой ситуации Япония сможет вакцинировать только 60 млн человек вместо запланированных 72 млн.
Подводная лодка столкнулась с частным торговым судном у берегов Японии.
Фото: Pixabay.com
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