В Японии заявили, что часть вакцины компании Pfizer в стране придется выбросить

Токио может вакцинировать только 60 млн человек, а не 72 млн, как планировало ранее.

В Японии заявили, что часть вакцины американской фармацевтической компании Pfizer в стране придется выбросить. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь местного правительства Кацунобу Като. Чиновник уточнил, что в стране отсутствует достаточное количество специализированных шприцев для проведения прививочной кампании.

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Генсек напомнил, что в каждом препарате содержится шесть доз, но полностью извлечь вакцину из флакона можно только при помощи специального шприца. Использование обычных дает возможность выкачать только пять доз, а оставшуюся часть медикам придется выбросить. Из-за этой ситуации Япония сможет вакцинировать только 60 млн человек вместо запланированных 72 млн.

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