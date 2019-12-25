  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Японии заявили, что часть вакцины компании Pfizer в стране придется выбросить
Сегодня, 9:31
1141
lesjasap

В Японии заявили, что часть вакцины компании Pfizer в стране придется выбросить

0 0

Токио может вакцинировать только 60 млн человек, а не 72 млн, как планировало ранее.

В Японии заявили, что часть вакцины американской фармацевтической компании Pfizer в стране придется выбросить. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь местного правительства Кацунобу Като. Чиновник уточнил, что в стране отсутствует достаточное количество специализированных шприцев для проведения прививочной кампании.

Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много...Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями

Кацунобу Като, генсек кабмина Японии

Генсек напомнил, что в каждом препарате содержится шесть доз, но полностью извлечь вакцину из флакона можно только при помощи специального шприца. Использование обычных дает возможность выкачать только пять доз, а оставшуюся часть медикам придется выбросить. Из-за этой ситуации Япония сможет вакцинировать только 60 млн человек вместо запланированных 72 млн.

Подводная лодка столкнулась с частным торговым судном у берегов Японии.

Фото: Pixabay.com

Теги: pfizer, кацунобу като, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
avmirnos
Сегодня 10:16

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии