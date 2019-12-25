Жителям Японии не понравился призыв Юкио Касиямы.

Японцы раскритиковали призыв "отобрать" Южные Курилы у России. Журналист и политолог Юкио Касияма в статье для интернет-портала Wedge Infinity заявил о недовольстве политикой Токио. Он считает, что идея о возврате двух островов "вредная и бесплодная". Он призвал Японию заявить о намерении вернуть не два, а все четыре острова. В комментариях к публикации жители страны усомнились в осуществлении подобного призыва.

Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст! пользователь с ником hc850able

Geraosan Haruko написал о том, что Россия никогда не вернет острова Японии. Он добавил, что местное правительство только и может, что причитать внутри страны и за границей о том, что "северные территории" принадлежат ей. Masuyo03 заявил, что данную проблему Япония никогда не решит.

Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией! пользователь с ником mact

Большинство японцев уверены, что результата от дипломатии в данном вопросе не будет. Они призвали государство разместить ракеты для самообороны Японии вблизи Курил, а также создать на приграничной территории американские военные базы.

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам.