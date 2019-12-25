Японский политолог призвал отобрать у России все Южные Курилы

Касияма утверждает, что Токио не должно идти на уступки.

Японский политолог Юкио Касияма призвал отобрать у России все Южные Курилы. Он сделал это в материале, который опубликовал портал Wedge Infinity.

Касияма пишет, что Япония должна забрать все четыре курильских острова, хотя в 2018 году страна сформулировала подход, по которому претендует только на два. Речь идёт о Кунашире, Итурупе, Хабомаи и Шикотане.

При этом автор статьи считает, что РФ придерживается "неконструктивной позиции". Её озвучил Сергей Лавров, который рассказал, что пока Япония не признает все Курилы российскими, то дальнейшие переговоры невозможны. Касияма утверждает, что Токио не должно идти на уступки, потому что в ином случае Япония покажет, что её земли можно оккупировать.

Ранее мы писали, что Россия разрушит надежды Японии на силовой захват Курил.