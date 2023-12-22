Wildberries не может связаться с 66 сотрудниками после пожара на складе в Петербурге

Однако мобильные телефоны большей части работников остались на складе, и, предварительно, именно поэтому с ними не получается выйти на связь.

На данный момент Wildberries не может связаться с 66 сотрудниками после мощного пожара на складе в Шушарах, охватившего 70 тыс. "квадратов". Об этом пишет "Фонтанка" 14 января.

Работники компании направлены по домашним адресам сотрудников, которые должны были находиться в здании во время возгорания, для уточнения их самочувствия. Однако мобильные телефоны большей части работников остались на складе, и, предварительно, именно поэтому с ними не получается выйти на связь.

Напомним, что открытое горение ликвидировано, сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу продолжают пролив завалов для полного устранения тления. Все процессы в постоянном режиме контролирует администрация Пушкинского района.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Склад охватил огонь из-за неисправности проводки. Кроме того, стало известно, что представители компании намерены выплатить компенсации продавцам, чьи товары пострадали.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу