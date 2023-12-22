В связи с пожаром на складе в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело

Речь идет о ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с пожаром на складе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

По данным следствия, из-за злоупотребления полномочиями неизвестными, которые выполняют управленческие функции, связанные с соблюдениями правил противопожарной безопасности на складе ООО "Вайлдберриз", 13 января произошло горение на площади 70 тыс. кв. м. Вследствие этого здание обрушилось, а товары, хранившиеся в нем, уничтожены.

Напомним, что ущерб от пожара эксперты оценили в более чем 10 млрд рублей. Склад охватил огонь из-за неисправности проводки. Кроме того, стало известно, что представители Wildberries намерены выплатить компенсации продавцам, чьи товары пострадали.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург