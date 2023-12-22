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С 15 января Wildberries начнет выплачивать компенсации продавцам после пожара в Петербурге
Сегодня, 12:45
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С 15 января Wildberries начнет выплачивать компенсации продавцам после пожара в Петербурге

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Отмечается, что, при этом, товары не попадут к покупателям.

Представители Wildberries сообщили, что компания начнет выплачивать компенсации продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Шушарах, с 15 января. Об этом пишет издание "РИА Новости".

Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января.

Пресс-служба Wildberries

Отмечается, что, при этом, товары не попадут к покупателям. 

Площадь возгорания составила 70 тыс. "квадратов". Ущерб от пожара эксперты оценили в более чем 10 млрд рублей. По предварительным данным, здание охватил огонь из-за неисправности проводки. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб

Теги: выплата компенсаций, пожар на складе wildberries
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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