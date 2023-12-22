В Wildberries возместили убытки продавцам после пожара на складе в Шушарах

Площадка продолжит перечислять компенсации еженедельно.

Компания Wildberries предоставила всем продавцам, чьи товары пострадали при пожаре на складе в Шушарах 13 января, отчеты о возмещении убытков. Площадка продолжит перечислять компенсации еженедельно, пишет "РИА Новости".

Отмечается, что компания начала предоставлять методику расчета и отчеты о возмещении убытков продавцам, чей товар был утерян, в начале марта. На портале Wildberries документы загружаются в личный кабинет поэтапно. Кроме того, в отчете указана сумма компенсации, и если продавец согласен с ней, то он может это подтвердить.

Отчеты всем продавцам, чей товар пострадал при пожаре в Шушарах, загружены в личный кабинет 15 марта. В документе селлеры смогут найти методику расчета, полную сумму возмещения, график выплат. Пресс-служба Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января и охватил 70 тыс. "квадратов". Открытое горение ликвидировали спустя сутки.

Фото: Piter.TV