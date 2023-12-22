Wildberries выплатил 3 млрд рублей за пострадавший в Шушарах товар

Это третья по счёту компенсация продавцам, чьи товары сгорели во время пожара на петербургском складе.

После пожара на складе в Шушарах Wildberries выплатила уже третью компенсацию продавцам. Средства зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы маркетплейса.

На данный момент общая сумма трёх выплат компенсаций составила 3 млрд рублей.

"Сумма выплаты — не окончательная и ещё будет уточняться. Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчёты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries" Пресс-служба Wildberries

Продавцам, чьи товары пострадали во время пожара, дополнительно сообщат после подсчёта итоговой суммы компенсации. Если возникнут дополнительные вопросы, то каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Ранее Piter.TV сообщал, что накануне на Московском шоссе в Санкт-Петербурге открылся новый сортировочный центр Wildberries.

Фото: Telegram-канал "WB Партнёры"