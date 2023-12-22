Новый сортировочный центр Wildberries в Петербурге откроется 5 февраля

Его площадь составляет 27,9 тыс. квадратных метров.

С понедельника, 5 февраля, в Санкт-Петербурге откроется новый сортировочный центр Wildberries. Склад площадью 27,9 тыс. "квадратов" расположен по адресу Московское шоссе, 143, сообщается в Telegram-канале пресс-службы маркетплейса.

"Wildberries продолжает налаживать логистическую инфраструктуру в регионе. Открытие нового логоцентра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской и соседних областей" Пресс-служба Wildberries

Напомним, в середине января на складе Wildberries в Шушарах произошёл крупный пожар: площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров. Это был один из самых крупных сортировочных центров маркетплейса. После происшествия компания уже заключила соглашение с правительством Ленинградской области о строительстве распределительного центра площадью 154 тыс. "квадратов" в 47 регионе. Затраты на строительство составят 9 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что после пожара на складе компании в Шушарах в сети появились фейковые видео.

Фото: Официальный Telegram-канал Wildberries для предпринимателей