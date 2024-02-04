В Wildberries заявили об отсутствии пострадавших при атаке по складу в Ленобласти

Персонал заранее вывели из зданий и разместили в безопасных местах.

Пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за атак ВСУ нет. Все сотрудников заблаговременно эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По предварительным данным, на объектах компании в Северной столице и Ленобласти никто не пострадал, эвакуированные находились в безопасности. В пятницу было принято решение, приостановить работу логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.

Утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека.

Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что при атаке на логистические комплексы в Шушарах и Уткиной Заводи удалось сохранить часть площадей и товаров.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)