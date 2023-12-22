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Ленобласть заключила соглашение о сотрудничестве с Wildberries
Сегодня, 10:31
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Ленобласть заключила соглашение о сотрудничестве с Wildberries

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Речь идёт о социально-экономическом сотрудничестве региона и компании.

Во вторник, 30 января, в здании правительства Ленобласти состоялась встреча губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко и гендиректора компании Wildberries Татьяны Бакальчук.

В ходе встречи было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Также участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, директор ГКУ "Агентство экономического развития Ленинградской области" Анастасия Михальченко, председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти приводят в порядок бомбоубежища по распоряжению губернатора.

Фото: Online47

Теги: wildberries, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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