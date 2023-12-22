Бакальчук назвала фейками видео с пожара на складе Wildberries в Шушарах

Основательница популярного бренда прокомментировала случившееся спустя месяц после ЧП.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что после пожара на складе компании в Шушарах в сети появились фейковые видео. По ее словам, приходилось срочно искать авторов и источники этих фейков и опровергать их.

Во вбросах в тг-каналах были и видео, которые вообще к нам никакого отношения не имели, и нам приходилось срочно опровергать, искать это видео, где оно было до этого в сети. Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries

Некоторые из этих видео не имели никакого отношения к компании, и приходилось срочно искать их источник в интернете, чтобы опровергнуть ложную информацию. В некоторых фейковых видео утверждалось, что сотни людей пострадали в результате пожара.

Ранее мы писали, что Wildberries опровергли информацию об обысках у Бакальчук после пожара на складе в Шушарах.

Фото: Раньше всех, Telegram