Пожар на складе Wildberries в Шушарах ликвидировали спустя сутки

На данный момент сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу продолжают пролив завалов для полного устранения тления.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах ликвидирован. Огонь потушили в 13:53 в воскресенье, 14 января, рассказали в пресс-службе Пушкинского района Петербурга.

На данный момент сотрудники ГУ МЧС России по городу продолжают пролив завалов для полного устранения тления. В местах, где горение уже ликвидировано, приступили к разбору образовавшихся завалов. Все процессы в постоянном режиме контролирует администрация района.

Напомним, что пожар охватил 70 тыс. "квадратов", по факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Склад охватил огонь из-за неисправности проводки. Кроме того, стало известно, что представители компании намерены выплатить компенсации продавцам, чьи товары пострадали.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района Петербурга