Сейчас перечислить средства в страну - проблематично.

Western Union, Contact и "Близко" приостановили переводы в Таджикистан. Операторы call-центров рассказали, что операции по переводам приостановлены. Работу в прежнем режиме продолжают "Юнистрим", MoneyGram и "Золотая корона"

По данным РБК, не все их компаний дают гарантии на получение средств в Таджикистане. В Western Union подтвердили, что временно приостановили деятельность по переводам. С Contact и "Близко" изданию связаться не удалось.

Напомним, что с 3 декабря в Таджикистане меняется законодательство, связанное с НБТ. Создан процессинговый центр по переводу денежных средств. Ранее банк заявил, что переход на новые условия работы не повлияет на деятельность компаний из России, остановки средств не будет. Ранее в НБТ отказались дать отсрочку операторам, чтобы те успели вовремя подключиться к системе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и оружие на 320 млн руб.

