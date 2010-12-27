Российские системы не успели подключиться к местному центру от НБТ.

Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Платежные системы не успели подключиться к прогрессивному центру Нацбанка для осуществления операций. По данным "Коммерсанта", регулятор в Таджикистане отказался предоставлять отсрочку.

Еще 26 ноября НБТ уведомил операторов о приостановке деятельности по переводу денежных средств в страну. Это должно произойти в отношении тех, кто не успел подписать соответствующее соглашение, а также тех, кто не завершил интеграцию с центром при НБТ.

Сейчас 90% всех переводов из России в Таджикистан приходится на MoneyGram, Contact, "Вестерн Юнион" и "Золотую корону". Все эти организации не подключились к новой системе от НБТ. Одновременно с этим переводы в Таджикистан занимают второе место на рынке переводов из России. Лидирующую позицию занимает Узбекистан.

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Фото: Piter.tv

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