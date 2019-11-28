Путин призвал страны ОДКБ укреплять антитеррористическое взаимодействие

Президент РФ заявил, что готов поделиться опытом российских спецслужб и военных, полученных в ходе антитеррористических операций в Сирии.

В Бишкеке продолжается заседание Организации Договора о коллективной безопасности. Участие в мероприятии принимает президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства выступил с обращением к коллегам, в котором призвал укреплять взаимодействие по линии борьбы с терроризмом. В этом вопросе страны могли бы объединить усилия, как в случае со спецслужбами и военными, так и в работе по профилактике экстремизма.

Мы будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнёрами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом

Владимир Путин признался, что Россия готова поделиться уникальным опытом по уничтожению международных террористов и подавлению целых преступных группировок, полученным в Сирии. Выступление президента было позитивно встречено делегациями других стран-членов ОДКБ.

Отметим, что сейчас ОДКБ объединяет крупные Евразийские государства, программы ОДКБ касаются, в том числе, противодействия международному терроризму. Помимо России в Организацию входят Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения и Казахстан.