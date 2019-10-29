Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и оружие на 320 млн руб

Военные из России передали союзникам проверенную боевую технику для обеспечения мира на границе.

Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и оружие на 320 млн рублей. Торжественная церемония состоялась в Душанбе после завершения учений ОДКБ "Нерушимое братство" в 2019 году. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на командующего Александра Лапина.

В ЦВО России отметили, что в мире наблюдается возрастающая угроза боевых действий и нестабильность. Ситуация на приграничных с Афганистаном территориях определяется подготовленностью военных, а также обеспечением вооруженных сил страны необходимой техникой и оружием.

Россия передала современные образцы технического оснащения, которое обеспечит преимущество над врагом. Иностранцы получили в подарок радиолокационную станцию и разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

Это проверенная и надежная военная техника, способна выполнять широкий круг задач в условиях современного боя. Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе прокомментировал спикер

На данный момент страна рассматривает Таджикистан как ключевого союзника в Центрально-Азиатском регионе. Учения "НБ-2019" включали в себя участие шести стран. Кроме России и Таджикистана там были заявлены Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия.

Ранее Piter.tv писал о том, что во время бунта в колонии Таджикистана погибли 3 сотрудника и около 30 заключенных.

Фото: Piter.tv

Видео:YouTube/OP Info, Rumoaohepta7