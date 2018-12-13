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Таджикистан: Во время бунта в колонии погибли 3 сотрудника и около 30 заключенных
Сегодня, 8:51
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MShaffter

Таджикистан: Во время бунта в колонии погибли 3 сотрудника и около 30 заключенных

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Появились подробности ЧП.

Накануне вечером, 19 мая, в Таджикистане в колонии, где содержались пособники ИГ*(запрещенная в России террористическая организация), произошел бунт.

Как сообщает Asia-Plus со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в исправительной колонии №3/2 ГУ исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате произошел бунт заключенных. Поздно вечером 30 заключенных, сторонников запрещенной террористической организации, вооружившись ножами и режущими предметами, набросились на надзирателей, с целью дальнейшего побега. Администрация учреждения пошла на крайние меры для подавления беспорядка.

В результате бунта убиты 3 сотрудника исправительной колонии и около 30 заключенных. 

Фото: Asia-Plus

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Терроризм,

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