Таджикистан: Во время бунта в колонии погибли 3 сотрудника и около 30 заключенных

Появились подробности ЧП.

Накануне вечером, 19 мая, в Таджикистане в колонии, где содержались пособники ИГ*(запрещенная в России террористическая организация), произошел бунт.

Как сообщает Asia-Plus со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в исправительной колонии №3/2 ГУ исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате произошел бунт заключенных. Поздно вечером 30 заключенных, сторонников запрещенной террористической организации, вооружившись ножами и режущими предметами, набросились на надзирателей, с целью дальнейшего побега. Администрация учреждения пошла на крайние меры для подавления беспорядка.

В результате бунта убиты 3 сотрудника исправительной колонии и около 30 заключенных.

Фото: Asia-Plus