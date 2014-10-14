Из-за прибытия делегаций СНГ в Пулково задержали некоторые рейсы

В среднем пассажирам приходится ждать около часа.

В пятницу, 7 октября, в аэропорту "Пулково" на вылет задержали сразу несколько рейсов. В среднем пассажирам приходится ждать около 50 минут. Причиной стало прибытие официальных делегаций из стран СНГ на неформальный саммит в Константиновский дворец.

Как можно судить по онлайн-табло воздушной гавани, на вылет задерживаются около 10-ти рейсов.

На пресс-службе аэропорта пока не комментируют ситуацию.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов решил поздравить Путина с днем рождения от имени всех петербуржцев.

Фото: Piter.TV