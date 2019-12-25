Беглов решил поздравить Путина с днем рождения от имени всех петербуржцев

Петербургский градоначальник пожелал президенту здоровья.

Губернатор Александр Беглов опубликовал поздравление к 70-летию Владимира Путина. Он поздравил его с днем рождения "от имени всех петербуржцев". Также от всех горожан он заявил, что "петербуржцы с Владимиром Владимировичем".

В своем поздравлении Беглов отметил, что в душе Путин всегда остается ленинградцем-петербуржцем, и никогда не забывает про родной город. Губернатор Петербурга пожелал президенту РФ здоровья.

Напомним, свой юбилей Владимир Путин встретит в Петербурге в Константиновском дворце. Там состоится неформальный саммит СНГ.

Фото: официальный сайт президента РФ