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Беглов решил поздравить Путина с днем рождения от имени всех петербуржцев
Сегодня, 11:47
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Беглов решил поздравить Путина с днем рождения от имени всех петербуржцев

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Петербургский градоначальник пожелал президенту здоровья.

Губернатор Александр Беглов опубликовал поздравление к 70-летию Владимира Путина. Он поздравил его с днем рождения "от имени всех петербуржцев". Также от всех горожан он заявил, что "петербуржцы с Владимиром Владимировичем".

В своем поздравлении Беглов отметил, что в душе Путин всегда остается ленинградцем-петербуржцем, и никогда не забывает про родной город. Губернатор Петербурга пожелал президенту РФ здоровья. 

Напомним, свой юбилей Владимир Путин встретит в Петербурге в Константиновском дворце. Там состоится неформальный саммит СНГ. 

Фото: официальный сайт президента РФ

Теги: беглов, день рождения, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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