Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

В НБТ постепенно подписывают соглашения с компаниями из России.

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из России. В НБТ отметили, что сегодня-завтра будет подписано соглашение с оператором Contact. Об этом сообщил "Интерфакс".

Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union добавили в отделе прессы НБТ

В банке добавили, что на 2 декабря осталось несколько технических моментов. С 3 числа Таджикистан переходит на новую систему переводов и платежей. Все операции будут проводиться через центр, подконтрольный НБТ. Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупнейшие российские операторы не успели подписать соглашения

Ранее Piter.tv писал о том, что системы С-300ПС впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане.

