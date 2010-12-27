Системы С-300ПС впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане

В ЦВО рассказали о поставке техники в российскую военную базу в Таджикистане.

Системы С-300ПС впервые поступили на вооружение российской базы в Таджикистане. Они дислоцированы в 201-ой военной базе за границей страны. В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники: радиолокатор, пусковые установки, системы наведения, машины обеспечения и командный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Техника доставлена в Таджикистан при помощи железной дороги. Она отправилась с арсенала хранения ЦВО. Напомним, что он находится в Поволжье.

По завершении подготовительных мероприятий расчеты заступят на опытно-боевое дежурство заметили в пресс-службе

Основной задачей станет прикрытие объектов ПВО Центральноазиатского региона от нападения и оборона территории. Мероприятия будут проводиться совместно с боевыми силами Таджикистана.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и оружие на 320 млн руб.

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