Из-за взрыва в дипломатическом центре Кабула погибли более 30 человек

Сегодня утром, 1 июля, в центре Кабула прогремел мощный взрыв, где пострадали десятки человек.
Сообщается, что взрыв произошел в густонаселенном районе Кабула ранним утром. Взрыв был сильный, клубы темного дыма поднимались высоко в небо и были видны за несколько километров. В этом месте расположено здание Министерство обороны Афганистана и здания дипломатических организаций.
Сообщается, что с ранениями в больницу с места ЧП были доставлены 68 человек. Погибших на данный момент 34 человека.
Сегодня ранее: В США при крушении самолета погибли 10 человек(видео).
Видео: YpuTube/TicToc by Bloomberg
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