Из-за взрыва в дипломатическом центре Кабула погибли более 30 человек

В сети опубликовано видео с места событий.

Сегодня утром, 1 июля, в центре Кабула прогремел мощный взрыв, где пострадали десятки человек.

Сообщается, что взрыв произошел в густонаселенном районе Кабула ранним утром. Взрыв был сильный, клубы темного дыма поднимались высоко в небо и были видны за несколько километров. В этом месте расположено здание Министерство обороны Афганистана и здания дипломатических организаций.

Сообщается, что с ранениями в больницу с места ЧП были доставлены 68 человек. Погибших на данный момент 34 человека.

Сегодня ранее: В США при крушении самолета погибли 10 человек(видео).

Видео: YpuTube/TicToc by Bloomberg