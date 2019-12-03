Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована на конец текущей недели. Главы государств встретятся после переговоров премьер-министров. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам
объяснила чиновница
После этого вопросы по союзному государству будут обсуждаться на высшем уровне. Ранее Дмитрий Медведев и Сергей Румас не успели подписать несколько дорожных карт. Это связано с разногласиями в политических и экономических векторах, которые дипломаты так и не смогли преодолеть.
Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ.
Видео: YouTube/CTVBY
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