Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели

Она пройдет после очередной встречи премьер-министров.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована на конец текущей недели. Главы государств встретятся после переговоров премьер-министров. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам объяснила чиновница

После этого вопросы по союзному государству будут обсуждаться на высшем уровне. Ранее Дмитрий Медведев и Сергей Румас не успели подписать несколько дорожных карт. Это связано с разногласиями в политических и экономических векторах, которые дипломаты так и не смогли преодолеть.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ.

Видео: YouTube/CTVBY