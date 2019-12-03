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Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели

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Она пройдет после очередной встречи премьер-министров.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована на конец текущей недели. Главы государств встретятся после переговоров премьер-министров. Об этом сообщила  пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам

объяснила чиновница

После этого вопросы по союзному государству будут обсуждаться на высшем уровне. Ранее Дмитрий Медведев и Сергей Румас не успели подписать несколько дорожных карт. Это связано с разногласиями в политических и экономических векторах, которые дипломаты так и не смогли преодолеть.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ.

Видео: YouTube/CTVBY

Теги: александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, дорожные карты, союзное государство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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