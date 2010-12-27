По интеграции придется обращаться к помощи президентов.

Премьеры России и Белоруссии решили не все вопросы по дорожным картам. Их обсудят президенты. Встреча между Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом продолжалась более семи часов. К данному моменту чиновникам удалось согласовать 20 из 31 проектов по вопросам интеграции стран.

У каждой стороны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее" прокомментировал Медведев

Споры возникали и в вопросах, связанных с будущим макроэкономических отношений. В Белоруссии отметили, что по переговорам удалось продвинуться весьма значительно. Однако "остались сложные вопросы, по которым не удалось найти сегодня развязку". Дипломаты понимают, в чем именно остались расхождения. В частности, они связаны с поставками газа. Дальнейшее согласование приостановлено на неделю. За это время будет подготовлен пакет документов, который внесут на рассмотрение главам Белоруссии и России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о "бешенной напряженке" с Россией.

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