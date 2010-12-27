Эксперт: отношения России и Белоруссии усложняют вопросы по нефти и газу

Также соседним государствам пока не удалось решить вопрос с таможенными пошлинами.

Россия и Белоруссия обсудят будущее союзного государства на встрече совета министров двух стран 19 ноября. Союзный договор был подписан 20 лет назад, однако многое из глобальных планов осталось нереализованным. Независимый эксперт Дмитрий Болкунец считает, что интеграции государств мешает конфликт по нефти и газу, а также доступу белорусских товаров на российский рынок, передало "Экономика сегодня".

Среди нерешенных вопросов эксперт отметил цену на газ в новом контракте на следующий год и возврат таможенных пошлин в связи с налоговым маневром, из-за которого Минск теряет более 400 млн долларов.

Для повышения товарообмена необходимо снять существующие торговые барьеры, однако Белоруссия не так просто идет на российские условия. В союзном государстве считают, что переход к таможенному кодексу РФ подрывает суверенитет страны и предлагает принятие своего кодекса. В этом случае Россия не готова уступать.

"Такие разногласия в подходах вызывают очень сильное недопонимание между сторонами и мешают развитию углубленной интеграции, о которой идет речь. Даже если к 1 декабря удастся выработать какой-то консенсус и дорожная карта президентами будет подписана, самое интересное только начнется. Вопрос в том, как Белоруссия будет исполнять положения "дорожных карт", - отметил Дмитрий Болкунец.

Ранее Александр Лукашенко назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией.

Фото: Википедия