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Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ

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Минск и Москва работают над программой по интеграции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией. Об этом сообщили РИА "Новости". 

Лукашенко заявил, что не подпишет договор, если он будет противоречить "конституции и независимости и суверенитету". Политик также отметил, что дорожные карты не будут подписаны, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. 

Ранее мы сообщали о том, что отношения России и Белоруссии усложняют вопросы по нефти и газу.

Видео: YouTube / CTVBY

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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