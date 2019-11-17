Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией. Об этом сообщили РИА "Новости".
Лукашенко заявил, что не подпишет договор, если он будет противоречить "конституции и независимости и суверенитету". Политик также отметил, что дорожные карты не будут подписаны, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Ранее мы сообщали о том, что отношения России и Белоруссии усложняют вопросы по нефти и газу.
Видео: YouTube / CTVBY
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