Что произошло в Санкт-Петербурге сегодня: все происшествия за 10 января

Piter.tv расскажет и покажет, что произошло в Санкт-Петербурге за 10 января.

Новый Год для некоторых петербуржцев начался с происшествий. Похолодание и гололедица продолжают провоцировать ДТП на дорогах города, но уже с меньшей регулярностью, чем в последний день праздников. Помимо транспортных происшествий, в Северной столице произошли и другие события, которые Piter.tv собрал для вас в традиционную подборку.

Все происшествия Петербурга за 10 января

1. В Колпине жители целого дома замерзли из-за аварии на теплосети. Уже традиционная эстафета, замерзающих без отопления, районов снова дала о себе знать. На этот раз пострадало Колпино. Сообщается, что неполадки исправили за три часа.

2. В коммунальной квартире по улице Есенина ночью горел шкаф. Пока в Колпино мерзли, на улице Есенина было жарко. Спасатели ликвидировали пожар в коммуналке.

3. Гигантский снежный ком мешает автомобильному движению на Звездной улице. В Московском районе по всей видимости развалился снеговик. Сообщается, что снежный ком изначально находился в “кармане” у проспекта Космонавтов, затем он выкатился на четную сторону от Звездной.

4. В Шушарах со стройки пропали рабочие из Северной Кореи. Двое пьяных корейцев ушли с зарплатами и неделю назад, и пропали без вести. В общежитии так и не появились. Начальник ищет.

5. На Фучика задержали автомобиль с вооруженными мигрантами. Тем временем во Фрунзенском районе сотрудники полиции остановили машину с пятью гражданами из Узбекистана, которые не имели при себе документов. Зато в салоне было 4 биты, пистолет и много чего еще.

6. В Приморском районе обнаружили труп, сидящий на обочине около дерева. Вероятно, мужчине стало плохо. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

7. В Купчине "Призовая тумба" пошла по капотам автовладельцев. Во Фрунзенском районе завелся местный супергерой, который вместо наклеек как у "СтопХам" кладет на капоты машин деревянную тумбу. В Петербурге легковушка въехала в трамвай. По словам очевидцев случившегося происшествия, автомобиль "Мазда" въехал в трамвай. Также свидетели уточняют, что пострадавших в результате аварии, к счастью, не оказалось.

8. На Кондратьевском около дома нашли труп. Откуда взялось тело - никто не знает. Предположительно, упал с высоты, но погибший находится достаточно далеко от дома.

9. В Петербурге легковушка въехала в трамвай. По словам очевидцев случившегося происшествия, автомобиль "Мазда" въехал в трамвай. Также свидетели уточняют, что пострадавших в результате аварии, к счастью, не оказалось.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург