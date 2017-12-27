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В коммунальной квартире по улице Есенина ночью горел шкаф
Сегодня, 8:14
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lesjasap
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В коммунальной квартире по улице Есенина ночью горел шкаф

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В Выборгском районе спасатели выезжали на тушение пожара в коммуналке.

Как сообщают очевидцы, в ночь на 10 января в Выборгском районе Петербурга горела обстановка коммунальной квартиры. 
 
Выяснилось, что по адресу улица Есенина, дом 8 корпус 1 на шестом этаже начался пожар в шкафу. Спасатели приехали на вызов спустя полторы минуты после вызова диспетчера. Местные жители рассказали, что огнеборцам удалось так быстро добраться благодаря тому, что пожарная часть находится вблизи с местом возгорания.
 
Необычность очага вохгорания породила в сети Интернет шутки про любовника, который якобы находился в шкафу и курил сигареты.
 
Известно, что пострадавших при пожаре нет.
Теги: выборгский район , коммуналка , коммунальная квартира , пожар , улица есенина , шкаф
Категории: Новости СПб

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