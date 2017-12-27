В коммунальной квартире по улице Есенина ночью горел шкаф

В Выборгском районе спасатели выезжали на тушение пожара в коммуналке.

Как сообщают очевидцы, в ночь на 10 января в Выборгском районе Петербурга горела обстановка коммунальной квартиры.

Выяснилось, что по адресу улица Есенина, дом 8 корпус 1 на шестом этаже начался пожар в шкафу. Спасатели приехали на вызов спустя полторы минуты после вызова диспетчера. Местные жители рассказали, что огнеборцам удалось так быстро добраться благодаря тому, что пожарная часть находится вблизи с местом возгорания.

Необычность очага вохгорания породила в сети Интернет шутки про любовника, который якобы находился в шкафу и курил сигареты.

Известно, что пострадавших при пожаре нет.