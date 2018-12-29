На пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов из-за ДТП с такси образовалась пробка

О пострадавших не сообщается.

Снежные осадки и гололедица продолжают провоцировать аварийные ситуации на дрогах Петербурга. Вечером 4 января на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов произошло ДТП с участием такси.

Мобильный корреспондент сообщает, что, несмотря на отсутствие у виновников аварии видимых повреждений на авто, происшествие мешает проезду. На перекрестке образовалась пробка, которая скоро может перерасти в серьезный затор. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в субботу в Петербурге будет скользко.

Видео: Piter.tv