Жители Купчино: ямы на Цимбалинском мосту достигли предела

Петербуржцы проводят вечера в пробках, так как все боятся ехать по путепроводу с обычной скоростью.

Жители Фрунзенского района устали ремонтировать свои авто из-за аварийного Цимбалинского путепровода. Читатель Piter.tv рассказал, что ежедневно на мосту собирается пробка, так как приходится замедлять движение, чтобы не испортить колеса.

Капитальный ремонт путепровода по плану должен состояться в 2019 году. Автомобилист рассказал, что ямочный (поддерживающий) ремонт проводится 2-3 раза в месяц, однако местные жители ни разу не видели, что ремонт действительно осуществляется. Тем временем ямы достигли предельной глубины.

Напомним, совсем недавно жители Купчино решили привлечь внимание к данной проблеме с помощью плакатов и мемов, которые они размесили вдоль всего моста. Больше всего они ждут помощи от бывшего жителя Фрунзенского района Дмитрия Медведева. На плакатах красовались надписи "Димон, ты с Белы Куна", "На низком профиле поехал в Купчино" и многое другое. Стоит отметит, что мост не так давно ремонтировали. Перед закрытием на реконструкцию, власти обещали сделать его четырехполосным. На деле за 2 года, что путепровод был закрыт, дорожники только заменили дорожное покрытие, которое очень быстро пришло в негодность.

Фото: ВКонтакте

Видео: Piter.tv