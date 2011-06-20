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Возле Цимбалинского моста извращенец изнасиловал петербурженку
Сегодня, 20:51
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Возле Цимбалинского моста извращенец изнасиловал петербурженку

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Злоумышленника разыскивают. Правоохранители завели на него дело.

В пятницу вечером, 23 сентября, насильник напал 25-летнюю жительницу Петербурга около Цимбалинского моста. Извращенец прыснул девушке в лицо спрей из газового баллончика, а затем надругался над ней. 

По информации Piter.tv, злоумышленник украл у пострадавшей iPhone 13 за 130 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело. Фигурант проходит по статье  "Насильственные действия сексуального характера". 

Ранее на Piter.tv: в Купчино извращенец затащил школьницу в машину и изнасиловал ее.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, улица белы куна, цимбалинский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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