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В Купчино извращенец затащил школьницу в машину и изнасиловал ее
Сегодня, 9:31
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В Купчино извращенец затащил школьницу в машину и изнасиловал ее

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Мужчина отвез ее на пересечение Софийской улицы и КАД.

Во Фрунзенском районе педофил надругался над школьницей, с которой познакомился в соцсетях. По словам пострадавшей, он затолкал девочку в машину и надругался над ней.

Инцидент произошел на Будапештской улице. Злоумышленник похитил 15-летнюю знакомую и отвез ее на пересечение Софийской улицы и КАД, где надругался над ней. После совершения сексуальных действий он скрылся.

Школьница обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в подсобном помещении на Октябрьской набережной ночью спасатели тушили пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, затащил в машину, извращенец, изнасиловал ребенка, купчино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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