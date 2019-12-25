В подсобном помещении на Октябрьской набережной ночью спасатели тушили пожар

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня ночью, 24 сентября, в Невском районе произошел пожар. На а Октябрьской набережной, 84, корпус 2, полыхало подсобное помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 02:46. Выяснилось, что на третьем этаже здания горела обстановка площадью три "квадрата".

Огонь отправились тушить 6 спасателей и две спецмашины. В 04:11 пламя локализовали.

В результате случившегося никто не пострадал. Выясняется причина пожара.

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Фото: Piter.tv