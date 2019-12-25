В ночном пожаре на Большом Сампсониевском пострадал мужчина

Возгорание затронуло 2 кв.м.

В ночь на пятницу, 23 сентября, в Выборгском районе Северной столицы произошёл пожар в частично расселённом здании. В региональном главке МЧС уточнили, что в результате возгорания пострадал 1 человек.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт примерно в 02:22. Обстановка загорелась на площади 25 кв.м. На место выехали 19 спасателей на 4 машинах. Они смогли ликвидировать огонь в 2:57.

Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносове произошел пожар в здании военного комиссариата.

Фото: Piter.TV