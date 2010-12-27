На его реконструкцию понадобится 4,5 млрд рублей.

Во вторник, 15 октября, стало известно о том, что Цимбалинский путепровод отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщают "НЕВСКИЕ НОВОСТИ".

Известно, что документацию по реконструкции подготовит РЖД. Планируется, что рабочие также благоустроят прилегающие улицы. Директора СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин отметил, что конструкцию Цимбалинского путепровода демонтируют полностью. Эксперты установили, что ее износ составляет 60 %.

На реконструкцию Цимбалинского путепровода понадобится 4,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный дополнительно закупит снегоуборочную технику на 1,7 млрд рублей.

Фото:википедия