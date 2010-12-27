Смольный дополнительно закупит снегоуборочную технику на 1,7 млрд рублей

Градоначальник Северной столицы заявил, что она выйдет на улицы города при сильных заморозках.

В минувший понедельник, 14 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный закупит снегоуборочную технику на 1,7 млрд рублей. Об этом он рассказал во время "Губернаторского эфира" на "Радио России".

В будущем году мы дополнительно предусмотрим 1 миллиард 700 миллионов рублей заявил градоначальник

Градоначальник Северной столицы заявил, что она выйдет на улицы города при сильных заморозках. Снегоуборочная техника будет дежурить на опасных участках. Отметим, что ранее Смольный закупил дополнительно 471 машину.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга затопило подвалы жилых домов.

Фото:Piter.TV