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В центре Петербурга затопило подвалы жилых домов 
Сегодня, 11:04
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга затопило подвалы жилых домов 

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Активисты начали сбор адресов, где проблема вышла из-по контроля.

Во вторник, 14 октября, стало известно о том, что петербуржцы начали сбор адресов, где сильно затопило подвалы. Об этом сообщают активисты в соцсети "ВКонтакте" в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Предлагаем администрации Центрального района объявить следующий год "Годом борьбы с затопленными подвалами"! Пусть собирают комиссии, привлекают специалистов всех мастей и избавят жителей от этой напасти

сказано в сообщении

Общественники провели инспекцию двора и подвала дома №18 по Фурштатской улице. По словам активистов, в доме образовался грибок и плесень. Активисты уверены, что вода в подвалах медленно, но верно приводит к разрушению исторического центра города. 

Ранее мы сообщали о том, что пельмени на полках петербургских магазинов не соответствуют ГОСТУ.

Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк

 

Теги: затопило подвалы спб, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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