Эксперты: пельмени на полках петербургских магазинов не соответствуют ГОСТУ

Некоторые образцы содержат растительные волокна.

В минувший понедельник, 14 октября, эксперты выяснили, какие пельмени в Петербурге являются качественными. Об этом сообщает общественная организация потребителей "Общественный контроль".

Как оказалась, из всех проверенных образцов, лишь три образца из десяти соответствовали информации для покупателей, которая указана на упаковке.

В очередной раз "Общественный контроль" убедился, что высокая цена продукта не обязательно гарантирует соблюдение изготовителем всех обязательных требований. Так, пельмени "Белорусские сочные" за 321 рубль за килограмм, в составе содержит крахмал, не заявленный на упаковке сказано в сообщении

Кроме того, некоторые образцы содержат растительные волокна.

Материалы исследования качества пельменей "Общественный контроль" направил в Роспотребнадзор.

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