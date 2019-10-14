Известная телеведущая заявила, что постоянное использование туалетной бумаги может быть опасно для здоровья.

Ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги. Она заявила, что постоянное использование туалетной бумаги может быть опасно для здоровья.

По словам Малышевой, при регулярном использовании туалетной бумаги травмируется слизистая оболочка заднего прохода. Это в свою очередь приводит к анальным трещинам, через которые инфекция без труда проникает в организм и провоцирует развитие воспаления и нагноения.

В качестве альтернативы телеведущая предложила подмываться водой после каждого посещения туалета. Малышева отметила, что в особенности эта процедура будет важна девочкам и женщинам, поскольку вода может снизить риск развития цистита.

Ранее Елена Малышева поделилась секретом похудения за две недели.

Видео: Instagram/ malysheva, Youtube/ LennyLenny5, Flat Face Animation