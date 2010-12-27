Елена Малышева поделилась секретом похудения за две недели

Существует так называемый замкнутый круг набора веса. С возрастом уровень гормонов, который снижает чувство голода, уменьшается, а гормоны аппетита и стресса увеличиваются.

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала об особенностях снижения веса у женщин. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения.

Как отметила Малышева, все женщины начинают набирать в весе во время беременности и климакса. Также существует так называемый замкнутый круг набора веса. С возрастом уровень гормонов, который снижает чувство голода, уменьшается, а гормоны аппетита и стресса увеличиваются.

Но если придерживаться нескольких правил, то вес сможет начать уходить через две недели. Питаться Малышева советует правильно, три-четыре раза в день. Калорийность должна составлять примерно 1,2 тысячи килокалорий. Также необходима физическая активность.

Ранее Елена Малышева посоветовала есть на диете зефир, мороженое и шоколадный крем.