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Елена Малышева поделилась секретом похудения за две недели
Сегодня, 9:54
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nastya960

Елена Малышева поделилась секретом похудения за две недели

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Существует так называемый замкнутый круг набора веса. С возрастом уровень гормонов, который снижает чувство голода, уменьшается, а гормоны аппетита и стресса увеличиваются.

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала об особенностях снижения веса у женщин. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения.

Как отметила Малышева, все женщины начинают набирать в весе во время беременности и климакса. Также существует так называемый замкнутый круг набора веса. С возрастом уровень гормонов, который снижает чувство голода, уменьшается, а гормоны аппетита и стресса увеличиваются.

Но если придерживаться нескольких правил, то вес сможет начать уходить через две недели. Питаться Малышева советует правильно, три-четыре раза в день. Калорийность должна составлять примерно 1,2 тысячи килокалорий. Также необходима физическая активность.

Ранее Елена Малышева посоветовала есть на диете зефир, мороженое и шоколадный крем.

Теги: диета, еда, малышева
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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