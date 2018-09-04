Елена Малышева посоветовала есть на диете зефир, мороженое и шоколадный крем

При этом, как отметила Малышева, сладкое блюдо не будет приносить вред, если есть его в меру и в первой половине дня.

Телеведущая Елена Малышева рассказала во время программы "Жить Здорово", какие десерты можно есть во время диеты.

Например, тем кто сидит на диете, можно побаловать себя мороженым, но приготовленным из определенных ингредиентов. Мороженое должно быть приготовлено из яичных белков и стевии. Стевия – это растение, которое заменяет сахар и не приводит к увеличению веса.

Также можно поесть зефир, если в нем тоже вместо сахара будет стевия. А при приготовлении шоколадного крема нужно заменить сливочное масло творожным сыром. При этом, как отметила Малышева, сладкое блюдо не будет приносить вред, если есть его в меру и в первой половине дня. Также телеведущая посоветовала не забывать про спорт.

Ранее диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание.

Видео: Instagram/ malysheva.live

YouTube/ TheSeriousfitness