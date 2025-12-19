Бывший вице-губернатор Петербурга возглавил клинику Елены Малышевой

Константин Звоник занял руководящие посты в медицинских структурах.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения Константин Звоник назначен генеральным директором ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" и АНО ДПО "Образовательный центр Елены Малышевой", сообщает 78.ru.

По данным издания, Константин Звоник приступил к руководству коммерческими медицинскими и образовательными структурами в ноябре 2025 года. Официальных комментариев по поводу нового назначения ни сам Звоник, ни телеведущая и врач Елена Малышева не предоставили.

Отмечается, что параллельно с работой в медицинском центре бывший вице-губернатор зарегистрировался в Москве в качестве индивидуального предпринимателя. В перечне заявленных видов деятельности указаны разработка программного обеспечения, информационные технологии, финансовые и юридические услуги, рекламная деятельность, а также образовательные проекты.

Константин Звоник ранее занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал сферу здравоохранения города. После ухода с государственной службы он продолжил карьеру в коммерческом и образовательном секторах.

Ранее сообщалось, что Петербуржцы смогут послушать аудиопрогулку "Блокада на Петроградской стороне".

Фото: pxhere